Anderson Talisca transferinde mutlu son! Sözleşmede dikkat çeken detay

Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da oynayan yıldız ismi kadrosuna katmaya çok yakın. Fenerbahçe, kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlama noktasında önemli mesafe katetti.

Suudi Arabistan medyasında da transfer haberinin detayları yazıldı.

2025 yılının sonuna kadar kiralanacak olan Talisca'nın satın alma opsiyonunu da kullanmak isteyen Fenerbahçe, sözleşmeye bu maddeyi ekletmek istiyor.

Başarılı orta saha oyuncusu Talisca, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 8 gole imzasını attı.