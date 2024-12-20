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Anderson Talisca transferinde mutlu son! Sözleşmede dikkat çeken detay

Editör: Emir Yücel / Kaynak: TRT Spor
20 Aralık 2024 16:56 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 17:06
Anderson Talisca transferinde mutlu son! Sözleşmede dikkat çeken detay

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer etmek istediği Anderson Talisca transferinde sona gelindi. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Anderson Talisca'nın 2025 yılının sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiralanması için anlaşma sağlandı. Fenerbahçe'de sözleşmeye ekstra bir madde ekleyerek Talisca'nın satın alma opsiyonunu kullanmak istiyor.

 

Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da oynayan yıldız ismi kadrosuna katmaya çok yakın. Fenerbahçe, kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlama noktasında önemli mesafe katetti.

Anderson Talisca Fenerbahçe'de! Sözleşmede dikkat çeken detay - 1. Resim

Suudi Arabistan medyasında da transfer haberinin detayları yazıldı.

Anderson Talisca Fenerbahçe'de! Sözleşmede dikkat çeken detay - 2. Resim

2025 yılının sonuna kadar kiralanacak olan Talisca'nın satın alma opsiyonunu da kullanmak isteyen Fenerbahçe, sözleşmeye bu maddeyi ekletmek istiyor.

Anderson Talisca Fenerbahçe'de! Sözleşmede dikkat çeken detay - 3. Resim

Başarılı orta saha oyuncusu Talisca, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 8 gole imzasını attı.

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Kaynak: TRT Spor

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