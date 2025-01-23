Muammer Sarıkaya, Iğdır FK'da!

23 Ocak 2025 19:03 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 19:09

Iğdır FK, İstanbulspor'dan Muammer Sarıkaya'yı kiraladığını açıkladı.

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Trendyol 1. Lig takımı Iğdır FK, orta sahaya Muammer Sarıkaya'yı kattı. İstanbulspor​ forması terleten Muammer Sarıkaya'nın sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu.

İstanbulspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Uğur Okulları İstanbulspor’dan kiralık olarak transfer ettiği Muammer Sarıkaya ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Yeni transferimiz Muammer Sarıkaya'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz."