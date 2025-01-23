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Muammer Sarıkaya, Iğdır FK'da!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ocak 2025 19:03 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 19:09
Muammer Sarıkaya, Iğdır FK&#039;da!

Iğdır FK, İstanbulspor'dan Muammer Sarıkaya'yı kiraladığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig takımı Iğdır FK, orta sahaya Muammer Sarıkaya'yı kattı. İstanbulspor​ forması terleten Muammer Sarıkaya'nın sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu.

İstanbulspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Uğur Okulları İstanbulspor’dan kiralık olarak transfer ettiği Muammer Sarıkaya ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Yeni transferimiz Muammer Sarıkaya'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz."

Muammer Sarıkaya Başarılı bir süreç geçiriyoruz

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Kaynak: tgrthaber.com
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