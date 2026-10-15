AKSUNGUR İHA'dan TOLUN P ile ilk atış! Hedefi tam isabetle vurdu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve ASELSAN tarafından yapılan paylaşımlarda, AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı'ndan (İHA) gerçekleştirilen ilk TOLUN P atışında hedefin tam isabetle vurulduğu bildirildi.

TUSAŞ, AKSUNGUR'dan gerçekleştirilen ilk TOLUN atışında hedefin tam isabetle vurulduğunu bildirdi. ASELSAN'dan yapılan paylaşımda da TOLUN'un entegre olduğu platformlara bir yenisinin daha eklendiği ifade edildi. Sığınak Delici TOLUN P'nin AKSUNGUR’dan yapılan ilk test atışında hedefi tam isabetle vurduğu vurgulandı.

AKSUNGUR FARKLI GÖREVLERDE KULLANILABİLİYOR

Kendi sınıfında dünyanın en uzun süre havada kalabilen İHA’sı olan AKSUNGUR, kesintisiz, gündüz/gece istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri için çeşitli faydalı yükler ve mühimmatlarla donatılabiliyor.

TOLUN P, çoklu taşıma salanı aracılığı ile atılabilen, sert ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen güdümlü tam atım bir mühimmat olarak hava platformlarına güç katıyor.