Baykar ihaleyi aldı, Selçuk Bayraktar Piaggio P180 ile uçtu
Baykar, İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace’in P180 model uçağı için düzenlenen satış ihalesini kazandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İtalya’da gerçekleştirilen uçuşta Piaggio P180’in ikinci pilot koltuğuna oturdu. Cenova Havalimanı’ndan kalkarak Piaggio’nun fabrikasına geçen Bayraktar, uçuş anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Cenova’daki Piaggio Aerospace’in pistine Piaggio P180 uçağıyla ilk inişimiz” ifadelerinikullandı.