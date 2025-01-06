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Dünya gündemine oturan Tesla Cybertruck Uzungöl’de! Bu haliyle görenleri şaşırttı

06-01-2025 10:19 | Güncelleme: 06-01-2025 10:22
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Murat Makas

Dünyanın en zengin iş adamı Elon Musk'ın CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz yıl dağıtımına başladığı Cybertruck isimli otomobil modeliyle dünyada gündem olmuştu. Alışılagelmiş otomobillerden farklı olarak tasarlanan ve ilginç görüntüsüyle bilim kurgu filmlerini aratmayan otomobil Trabzon'da görüldü. Trabzon'un şimdilerde karın yağışlarının etkisindeki Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün yüksek kesimlerinde görülen Cybertruck'ın görüntüleri kısa bir sürede sosyal medyada gündem olurken, karlı yollardaki rahat kullanımı ise dikkat çekti.

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