Tek operatör, 20 kamikaze İHA! KARGU sürüsü hedefleri imha etti

STM tarafından geliştirilen 20 adet KARGU vurucu İHA, Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda tek operatör kontrolünde otonom sürü saldırısı gerçekleştirdi. Gerçek mühimmat kullanılan operasyonda belirlenen hedefler tam isabetle vuruldu. BOYGA İHA da 81 mm mühimmat ile hedefini başarıyla imha etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Tek operatör, 20 kamikaze İHA! KARGU sürüsü hedefleri imha etti STM tarafından geliştirilen KARGU ve BOYGA İHA'lar, Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda otonom sürü saldırısı ve hassas vuruşlar gerçekleştirdi. 20 adet KARGU vurucu İHA, tek operatör kontrolünde otonom sürü saldırısı yaparak hedefleri tam isabetle vurdu. Gerçek mühimmat kullanılan operasyonda, KARGU'lar birbirleriyle haberleşerek hedef tespiti, sınıflandırması ve paylaşımını koordine etti. BOYGA İHA, 81 mm mühimmat ile belirlenen hedefini başarıyla imha etti. STM'nin sürü zekası teknolojisi, dağıtık kontrol mimarisi sayesinde merkezi bir kontrol birimine bağımlı olmadan görev yapabiliyor. KARGU İHA, hem bireysel hem de sürü halinde görev yapabilen, yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş bir vurucu İHA'dır. BOYGA İHA, üzerinde taşıdığı özelleştirilmiş 81 mm havan mühimmatını tam isabetle bırakabiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Türkiye’nin savunma teknolojilerine yön veren çalışmalara imza atan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, ileri otonom sistemler ve sürü zekâsı teknolojilerindeki yetkinliğini sahada kanıtlamaya devam ediyor. Milli mühendislik gücüyle modern harp sahasına oyun değiştirici çözümler kazandıran STM, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ateş gücünü sergilediği Ateş Serbest-2026 Tatbikatı’nda geliştirdiği taktik İHA sistemlerinin operasyonel etkinliğini ortaya koydu.

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü’nde STM, tamamen milli algoritmalarla geliştirdiği sürü zekası teknolojisini bir kez daha başarıyla sahaya taşıdı. Tatbikat senaryosu kapsamında düşman yaya unsurlarının tespit edilmesinin ardından 20 adet KARGU vurucu İHA’dan oluşan sürü, tek bir operatörün kontrolünde otonom olarak havalanarak hedef bölgeye intikal etti. Dağıtık kontrol mimarisi sayesinde birbirleriyle gerçek zamanlı haberleşen KARGU’lar, hedef tespiti, sınıflandırması ve paylaşımını koordineli şekilde gerçekleştirdi. Hedef bölgesinde 10’ar İHA’lık iki gruba ayrılan KARGU sürüsü, eş zamanlı saldırı gerçekleştirerek taşıdığı anti-personel harp başlıklarıyla belirlenen hedefleri tam isabetle imha etti.

STM’nin milli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirdiği mühimmat bırakan İHA BOYGA da Ateş Serbest-2026 Tatbikatı’nda başarılı bir atış gerçekleştirdi. 2022 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde yer alan BOYGA, taşıdığı 81 mm İHA mühimmatını belirlenen hedefe bırakarak tam isabet sağladı. Ayrıca STM’nin FPV çözümü KarguFPV kamikaze İHA’lar da tatbikatta görev yaptı.

Ateş Serbest-2026 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü’nde gerçekleştirilen sürü İHA operasyonunu Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve üst düzey askeri heyetler yerinde takip etti.

STM, Mayıs 2026’da düzenlenen EFES-2026 Tatbikatı’nda dünya savunma tarihinde bir ilke imza atmış, 20 KARGU’dan oluşan sürüyle uluslararası askeri bir tatbikat senaryosunda gerçek mühimmat kullanarak otonom sürü saldırısı gerçekleştirmişti. Ateş Serbest-2026’da da aynı kabiliyetin başarıyla sergilenmesi, STM’nin sürü zekâsı teknolojilerinde ulaştığı operasyonel olgunluğu ve Türkiye’nin otonom harp sistemlerindeki ileri mühendislik gücünü bir kez daha ortaya koydu.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Ateş Serbest-2026 Tatbikatı’nda sergilenen kabiliyetlerin Türk savunma sanayiinin otonom sistemler alanında ulaştığı seviyeyi ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türk mühendisliğinin eseri olan millî teknolojilerimizin sahada sergilediği yüksek performans, bizler için büyük bir gurur kaynağı. STM olarak, ileri otonom sistemler ve sürü zekâsı teknolojilerimizle yalnızca bugünün değil, geleceğin harp sahasına yön veren çözümler üretiyoruz. EFES-2026 Tatbikatı’nda 20 KARGU ile dünya savunma literatürüne giren tarihi bir başarıya imza atmıştık. Ateş Serbest-2026’da bu ileri otonom sürü kabiliyetimizi gerçek mühimmat atışlarıyla bir kez daha sahaya yansıttık. Dünyada yalnızca sayılı ülkenin sahip olduğu bu kritik teknolojiyi milli imkânlarla geliştirmiş olmak ve kahraman ordumuzun sahadaki caydırıcılığına güç katmak, bizim için en büyük gurur kaynağı. Savunma Sanayii Başkanlığımızın öncülüğünde tam bağımsız savunma sanayii vizyonumuz doğrultusunda çalışmaya ve oyun değiştirici sistemlerimizi ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz."

STM’nin sahip olduğu özgün algoritmalar ve yazılımlar sayesinde STM sürü sisteminde bulunan taktik İHA’lar, gerçek zamanlı olarak birbirleri arasında haberleşebiliyor, hedef tespiti, paylaşımı ve önceliklendirmesi yaparak, sürü saldırısı icra edebiliyor. STM’nin sürü zekâsı mimarisi, merkezi bir kontrol birimine bağımlı olmadan her bir İHA’nın görev kararlarını kendi almasına imkân tanıyor. Bu dağıtık kontrol mimarisi, sistemin bir parçası devre dışı kalsa bile sürünün görevi sürdürebilmesini sağlıyor ve görev başarısını artırıyor. Sürü sistemleri, satürasyon saldırısı konsepti çerçevesinde, aynı anda çok sayıda İHA’nın koordineli biçimde hedef bölgeye seyrüseferini sağlayarak, düşman savunma sistemlerinin satürasyona uğratılmasını ve etkisiz bırakılmasını hedefliyor. STM algoritmaları sayesinde sürü içindeki İHA’lar, taşıdıkları mühimmat türüne uygun hedeflerle angaje oluyor. Örneğin insan veya araç hedeflerini ayırt edebilen, anti-personel veya zırh delici mühimmat taşıyan İHA’lar, hedef tipine göre otonom angajman yapabilmektedir. Geliştirilen sistemlerde, sürüye gerçek zamanlı olarak yeni İHA’lar eklenip çıkarılabiliyor, görevler güncellenebiliyor ve görev bölgesi içinde sürü bölünerek farklı alt görevler icra edebiliyor.

STM, sürü İHA alanındaki kabiliyetlerini Ankara Polatlı’da Ocak 2026’da icra edilen saha testinde kanıtlamıştı. 20 adet KARGU’dan oluşan sürü, tamamen milli algoritmalarla tek operatör kontrolünde otonom şekilde gerçek mühimmatla hedeflerini tam isabetle vurmuştu.

Kamuoyunda "kamikaze İHA" olarak da bilinen vurucu KARGU, STM tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine 2018 yılında giren KARGU, TSK başta olmak üzere Türkiye’de çeşitli güvenlik güçleri tarafından terörle mücadele, özel operasyonlar ve sınır ötesi operasyonlarda etkin şekilde kullanılıyor. Farklı coğrafi ve arazi koşullarında kendini başarıyla kanıtlayan KARGU, bugüne kadar dört farklı kıtada 15 ülkeye ihraç edildi. Kullanıcı personel, sahadaki duruma göre KARGU'nun harp başlığını anti-personel veya zırh delici olarak hızlıca değiştirebiliyor. Düşük radar kesit alanı özelliği ile düşman bölgesinde tespit edilmesi zor olan KARGU, tek bir asker tarafından kolayca taşınıp görev alanında 1 dakika içinde kurulabiliyor. KARGU, üzerindeki yapay zeka ve görüntü işleme kabiliyetleri, sessizliği, taşıdığı patlayıcıyı hedefe tam ulaştırma yetenekleriyle önemli bir sürpriz etki ve operasyonel üstünlük sağlıyor. KARGU, sahip olduğu gelişmiş elektro optik ve kızılötesi kameralar ile gece-gündüz etkin operasyon yapabiliyor. 30 dakikadan fazla havada kalabilen KARGU, 10 km menzile sahip. KARGU’lar sürü halde de görev yapabiliyor. Ayrıca KARGU, STM’nin geliştirdiği yazılımlarla elektronik harp ortamından etkilenmeden, GNSS’ten bağımsız görev yapabiliyor. STM, KARGU’ya entegre ettiği RF arayıcı başlık sayesinde düşman radar ve radyo frekansı yayan sistemlerin tespit ve hedeflenmesine yönelik kabiliyetler kazandırırken, JINN Elektronik Harp Podu entegrasyonuyla da düşman radarlarını karıştırarak hava savunma sistemlerini baskılama ve dost unsurlar için güvenli operasyon koridoru oluşturma yeteneği sağladı.

STM’nin taktik İHA ürün ailesinin üyesi BOYGA, üzerinde taşıdığı özelleştirilmiş 81 mm havan mühimmatını, geliştirilmiş balistik kestirim algoritması sayesinde hedef üzerine tam isabetle bırakıyor. Terörle mücadele ve asimetrik savaş ortamında etkin bir şekilde kullanılabilecek BOYGA, havan mühimmatı ile 30 dakika havada kalma süresine sahip. 3000 metre uçuş irtifasına erişebilen BOYGA platformu, 10 kilometre menzilde görev yapmasının yanı sıra 17 kg ağırlıkla tek bir er tarafından taşınabiliyor. Mühimmat sistemi entegrasyonu ise MKE iş birliğinde gerçekleştiriliyor. 2022 yılından beri Türk güvenlik güçlerince başarıyla kullanılan BOYGA, 2024 yılında bir ülkeye ihraç edildi.