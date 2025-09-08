TOGG T10F'in Mardin rengi için yeni video geldi! "Mavi badem şekerinden ilham aldı"
TOGG, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen IAA Mobility 2025 Fuarı'nda lansmanı yapılan T10F fastback modeli için özel bir renk duyurusu yaptı. Şirket, X hesabından yayınladığı videoyla aracın yeni "Mardin" rengini gösterdi.
"MAVİ BADEM ŞEKERİ, T10F'İN RENGİNE İLHAM VERDİ"
TOGG'un X hesabında paylaşılan videoda rengin ilham kaynağı da belirtildi. Şirket, "Anadolu'nun kadim şehirlerinden Mardin'in tatlı mirası mavi badem şekeri, T10F'in yeni rengine ilham verdi" notunu kullandı.
https://x.com/Togg2022/status/1965007089664954603
