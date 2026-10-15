Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı E-ZPT envanterde

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı E-ZPT’nin teslimatları devam ediyor. Zorlu saha testlerini başarıyla tamamlayan 3 E-ZPT daha Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katıldı.

M113 serisi zırhlı personel taşıyıcılarının modernize edilmesiyle geliştirilen E-ZPT ile mevcut araçların hizmet ömürleri uzatılırken, güç gruplarında yurt dışına bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. MKE, zırhlı personel taşıyıcılarının yanı sıra farklı modellerdeki zırhlı araçları ve arazi araçlarını da yüzde 100 elektrikli tahrik sistemiyle donatabiliyor. Bu dönüşüm, yeni araç tedarik ihtiyacının ve bakım maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlıyor.

3 BİN KİLOMETRELİK DAYANIKLILIK TESTİNİ GEÇTİ

Muharebe sahasında karşılaşılabilecek senaryoların simüle edildiği testlere tabi tutulan E-ZPT, kalifikasyon sürecinde bin 600 kilometresi arazi, 800 kilometresi asfalt ve 600 kilometresi stabilize olmak üzere toplam 3 bin kilometrelik dayanıklılık testini başarıyla tamamladı.