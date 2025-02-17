TUSAŞ'tan yeni KAAN videosu! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından ''Göklere yazılan bir adımız, kalbimize kazınan bir KAAN’ımız var'' notuyla sosyal medyadan yapılan paylaşımda, milli muharip uçağı KAAN'ın yeni görüntülerine yer verildi.

5.Nesil savaş uçağı KAAN'ın yeni görüntülerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesine de yer verildi. TUSAŞ tarafından üretilip geliştirilen Milli Muharip Uçağımızın 2028 yılında Hava Kuvvetlerine teslim edilmesi bekleniyor.