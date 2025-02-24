Yeni ALTAY Tankı TGRT Haber kameralarında! Seri üretim için tarih verildi

Türk savunma sanayisinin en önemli projelerinden olan ALTAY Tankını TGRT Haber yerinde görüntüledi. Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve BMC Power ortaklığıyla Yeni ALTAY Ana Muharebe Tankı'nın tanıtımı Ankara Kahramankazan BMC Power Üretim Tesisleri'nde yapıldı.

Yetkililer seri üretiminin yapılacağı fabrikanın henüz inşaat halinde olduğu ve yaz aylarına doğru tamamlanması beklendiğini bildirdi.