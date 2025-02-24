Yeni ALTAY Tankı TGRT Haber kameralarında! Seri üretim için tarih verildi
Türk savunma sanayisinin en önemli projelerinden olan ALTAY Tankını TGRT Haber yerinde görüntüledi. Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve BMC Power ortaklığıyla Yeni ALTAY Ana Muharebe Tankı'nın tanıtımı Ankara Kahramankazan BMC Power Üretim Tesisleri'nde yapıldı.
Yetkililer seri üretiminin yapılacağı fabrikanın henüz inşaat halinde olduğu ve yaz aylarına doğru tamamlanması beklendiğini bildirdi.
Program kapsamındaki ana yüklenici rolünü üstlenen BMC, sözleşme kapsamında 250 adet ALTAY Ana Muharebe Tankı'nı üreterek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edecektir. Proje kapsamında çok büyük çoğunluğu yerli olan 200'e yakın alt yüklenici görev alacaktır.