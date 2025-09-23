Ankara'da zincirleme kaza! Yaralılar var

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, sabah 10 sıralarında bir Alt Geçitte meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kişiler hastanelere kaldırılırken, itfaiye ekipleri kaza sonucunda hasarlı araçları olay yerinden kaldırdı ve temizleme işlemlerine başladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.