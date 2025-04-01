Faciadan saniyelerle kurtuldu: Fırtınada uçan tente az kalsın motosikletliyi eziyordu
Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, bir apartmanın çatısındaki pergola tenteyi yerinden sökerek yola savurdu. O esnada yoldan geçen bir motosiklet sürücüsü, saniyelerle tentenin altında kalmaktan kurtuldu. Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fırtına ve yağmurun etkisini artırdığı sırada apartmanın çatısından kopan tente, büyük bir gürültüyle caddeye düştü. Motosikletli vatandaş ise tentenin düşmesinden yalnızca birkaç saniye önce olay yerinden geçmişti.
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Sıkça Sorulan Sorular
Tente nedir?
Tente veya çıkıntı, bir binanın dış duvarına yapıştırılmış ikincil bir kaplamadır.