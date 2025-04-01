Faciadan saniyelerle kurtuldu: Fırtınada uçan tente az kalsın motosikletliyi eziyordu

Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, bir apartmanın çatısındaki pergola tenteyi yerinden sökerek yola savurdu. O esnada yoldan geçen bir motosiklet sürücüsü, saniyelerle tentenin altında kalmaktan kurtuldu. Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fırtına ve yağmurun etkisini artırdığı sırada apartmanın çatısından kopan tente, büyük bir gürültüyle caddeye düştü. Motosikletli vatandaş ise tentenin düşmesinden yalnızca birkaç saniye önce olay yerinden geçmişti.