Benzinlikte faciadan böyle dönüldü! Korkunç kaza kameralara yansıdı

Mardin Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Mardin Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir petrol istasyonunda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü benzinlikte bulunan basamaklara çarparak durabildi. Saniye saniye kameralara yansıyan kazada araçta bulunan 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.