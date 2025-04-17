Boğaz'dan bir dev geçti! Görenler bakakaldı

Çin'den Yalova'ya giden ‘Boka Vanguard' isimli yüzer havuz, öğle saatlerinde Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 275 metre uzunluğunda, 70 metre genişliğindeki yüzer havuz, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönüş yaparak, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Yüzer havuzun geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken, dev platformu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.