Boğaz'dan bir dev geçti! Görenler bakakaldı
Çin'den Yalova'ya giden ‘Boka Vanguard' isimli yüzer havuz, öğle saatlerinde Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 275 metre uzunluğunda, 70 metre genişliğindeki yüzer havuz, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönüş yaparak, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Yüzer havuzun geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken, dev platformu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Sıkça Sorulan Sorular
YÜZER HAVUZ NEDİR?
Geminin yıpranan kısımlarının onarılabilmesi ve temizlenebilmesi için gemilerin havuzlanması şarttır. Yüzer havuz, gemilerin bakım ve onarıma alındığı platformdur. İçerisindeki su ve hava sarnıçları sayesinde dalış yapıp su yüzüne çıkarlar.