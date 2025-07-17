Böyle pişkinlik görülmedi! O anlar kamerada

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 13 temmuz gecesi meydana gelen olayda, bir araçtan inen 3 kişi cadde üzerinde farklı noktalara tuvaletini yapmaya başladı. Şahıslardan birinin binaya tuvaletini yapması üzerine güvenlik görevlisi T.S. şahsı uyardı. Uyarıya sinirlenen 3 kişi, güvenlik görevlisini darp etti. Güvenlik görevlisi binaya girdikten sonra şahıslar bina kapısını tekmelemeye başladı. Saldırı sırasında araçtan inen kadın da dahil olmak üzere 4 kişi saldırı sonrasında geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik görevlisinin şahıslar hakkından şikayetçi olması üzerine kimlikleri belirlenen V.A., M.A. ve Y.K. isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

