Bursa'da bitmek bilmeyen yangın kabusu: Aynı apartman 6. kez yandı! O anlar kamerada

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir apartmanda yaşanan peş peşe yangınlar, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Daha önce farklı günlerde de 5 kez yangın çıkan apartmanda 6'ncı yangın da söndürüldü. Bu kez çatı kısmından duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak büyümeden söndürdü. Geçtiğimiz günlerde üç gün üst üste çıkan yangınlarla ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakılmıştı. Polis ekipleri son yaşanan yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme başlattı.