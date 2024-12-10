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Çaktırmadan geldi, simidi alıp kayıplara karıştı! Her gün aynı şeyi yapıyor: Yaramaz kedi kamerada

10-12-2024 12:14 | Güncelleme: 10-12-2024 12:18
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Baran Aksoy

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kedi, her sabah market önünde bulunan tezgahtan simit alıp kaçıyor. Kedinin simidi alıp uzaklaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Esnaf, her gün tezgaha gelerek simit alan kedinin bunu alışkanlık haline getirdiği söyledi.

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