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Erdoğan'ın Darülaceze ziyaretinden yürek ısıtan anlar! 'Yaşlanmış' sözüne esprili cevap

01-01-2025 14:17 | Güncelleme: 01-01-2025 14:21
Kaynak: Anadolu Ajansı | Editör : Suat Vilgen

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ne sürpriz bir ziyarette bulunmuştu. Vakfın yaşlı sakinleriyle sohbet eden Erdoğan, onlara karanfil, çikolata ve kolonya gibi hediyeler sundu. İstanbul Valisi Davut Gül'ün Erdoğan'a eşlik ettiği ziyarete sıcak bir sohbet dikkat çekti. Kendisini ilk başta tanımayan bir yaşlı kadına, "Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan" derken, durumu anlayan kadın önce şaşırdı, ardından "Televizyonda seyrediyorsun ya" diyen kadını duyunca "Ama yaşlanmış" yanıtını verdi. Erdoğan ise bu sözlere esprili bir yanıt vererek "Aynen öyle. Kim yaşlanmıyor ki? Hepimiz yaşlanıyoruz" dedi.

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