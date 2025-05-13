Eve girip 500 bin TL değerinde altın çaldılar! O anlar kamerada

İstanbul Arnavutköy’de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen olayda bir binayı gözüne kestiren 2 kadın, sokakta bir müddet turladıktan sonra binaya girerek kapısını açtıkları daire içerisinde bulunan yaklaşık 500 bin TL değerindeki altınları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların sokakta dolaştıktan sonra önce binaya daha sonra da daireye girdiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, mağdur vatandaş yetkililerden yardım istedi.