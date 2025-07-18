Freni patladı, kendisini yola attı! Korku dolu anlar kamerada

Dün saat 13.00 sıralarında İstanbul Arnavutköy İslambey Mahallesi Behramşah Sokak'ta meydana gelen olayda, bir beyaz eşya firmasına ait olduğu öğrenilen teknik servis aracı, sokakta park halindeyken freninin boşalması sonucu yokuş aşağı kaymaya başladı. Aracın harekete geçtiğini fark eden teknik personel, büyük panik yaşayarak seyir halindeki aracın kapısını açıp kendisini dışarı attı. Çevredeki vatandaşlar kendini araçtan atan personeli görünce şoke olurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, şans eseri ciddi bir yaralanma yaşamayan personel hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.