Hamile kadının 3. kattan düşme anı kamerada

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Onat Kutlar Mahallesi'nde yaşadığı 3. kattaki evinden düşen 2 aylık hamile Emel Akbaş Bayhan hayatını kaybetti. Ancak genç kadının ailesi olayın cinayet olduğunu savundu. 38 yaşındaki Emel Akbaş Bayhan'ın aynı kurumda çalıştığı müfettiş eşi M.Ş.B. ile şiddetli geçimsizlik yaşadığını iddia eden aile, kızlarının şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı kocasıyla bir süre sonra tekrar beraber yaşamaya başladıklarını belirtti. Olaya ilişkin soruşturma sürerken genç kadının düşme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.