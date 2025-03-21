Hırsızdan 'pes' dedirten savunma! Önce kameraya sonra polise yakalandı!

Adana'da kurs merkezinin camını kırıp içeri giren hırsız kameralara saniye saniye yakalandı. yüzünü kapüşon ve cerrahi maske ile gizleyip kurs merkezinin penceresinin camını kırıp içeri giren şüpheli içerideki odaları gezerek 2 dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve bir miktar para çalıp kaçtı. İş yeri sahibi N.T. sabah geldiğinde büyük şok yaşadı. N.T'nin durumu polise bildirmesiyle harekete geçen polis ekipleri iş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini, yüzündeki maskeyi bir anlığına çıkarmasıyla tespit etti. Hırsız evine yapılan operasyonla yakaladı. Yapılan aramalarda çaldığı malzemeler de ele geçirildi.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelinin ifadesinde, "Ben hırsızlık yapmadım bu eşyaları yolda buldum" diyerek kendini savunmaya çalıştığı öğrenildi.