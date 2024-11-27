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İnat yüzüzünden boşanmışlardı! Yaşlı çift yıllar sonra ikinci baharını yaşıyor
27-11-2024 15:17
| Güncelleme: 27-11-2024 15:26
76 yaşındaki Ali Gezer ve 65 yaşındaki Meryem Gezer, inatlaşma sonucu 2019 yılında yollarını ayırmalarının ardından, yıllar sonra yeniden nikâh masasına oturdu. Ancak bu kez adres, hastane odası oldu. Sağlık çalışanlarının ve aile yakınlarının şahit olduğu mutlu anlar, renkli görüntülerle sahne oldu.