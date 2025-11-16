İşkence değil düğün! Halatlarla birbirlerine acımadan vurdular

Elazığ'da Yıldız ve Gözübüyük ailelerinin çocukları dünya evine girdi. Düğüne gelin ve damattan çok eğlencede gerçekleştirilen Malatya yöresine ait Tura oyunu damga vurdu. Dans pistine çıkan erkekler ellerindeki halatlarla birbirlerinin sırtına acımasızca vurduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Davul ve zurna eşliğinde gerçekleştirilen olayın oyun olduğunu bilmeyen vatandaşlar dehşete kapılarak izledi. Sonradan bunun bir adet olduğunu öğrenen vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Katılımcıların ilgiyle izlediği Tura oyununda birbirlerine vuran davetliler acı hissetmeden dakikalarca ilginç oyuna devam etti. Ortaya çıkan görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.