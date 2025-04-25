İstanbullular deprem korkusundan ateşle ısınmaya çabalıyor

İstanbul’daki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar, ikinci günde de parklarda ve çadırlarda kalmayı sürdürdü. Soğuk havada, çadırda kalanlar gece boyunca ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Çadırda kalan vatandaş sayısında bir azalma gözlemlenirken, hala çadırda kalanlar zorlu koşullarda yaşamaya devam ediyor.

Emin Ali Yeşildağ, ailesiyle birlikte çadırda kaldıklarını belirterek, “Deprem anında evdeydim, kucağımda kardeşim vardı, bir anda dışarı çıktık. 2 gündür buradayız, bütün sülalemiz burada. Deprem olmasından korkuyoruz, binamızda çatlaklar var, burada 1 hafta kadar kalmayı düşünüyoruz. Çadırda kalmak zorundayız, ama şükrediyoruz” dedi.

Ahmet Aluç ise, 1999’daki depremi hatırlatarak, “Anneme 1999 depreminde ben çocukken dışarıya koşmuşum. Şimdi ise ben kendi çocuğumu alıp dışarıya koştum. 50 yıllık binalarda kiracıyız, güvenliğimiz yok. Bu depremde de aynı şeyi yaşadık” diye konuştu.