Kıraathanede deprem paniği kamerada!

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Ataşehir İçerenköy Mahallesi’nde bazı vatandaşlar depreme kıraathanede yakalandı.

PANİKLE DIŞARI KAÇTILAR

Sarsıntı anında masalarda oturan bazı kişiler panikle dışarı kaçtı, bazıları ise yerinden kalkamadı. Olay anında kıraathane içerisinde bulunan vatandaşlar arasında kısa süreli bir panik yaşandı.

"KAÇMA, DUR"

Depremi hisseden bazı müşteriler hızla dışarı çıkmak isterken, içeride kalan bir kişinin, "Kaçma, dur" şeklinde tepki göstererek kaçanları sakinleştirmeye çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.