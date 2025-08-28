Kiracının biber gazlı dehşeti kamerada! Fenalık geçirdiler

Tekirdağ Çorlu’da yolda yaşanan tartışma sonrası ev sahibi anne ile kızının, kiracısı tarafından biber gazlı saldırısına maruz kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yüzlerine gelen biber gazı nedeniyle fenalık geçiren anne ve kızı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şikayet üzerine gözaltına alınan M.K.’nin ifadesi alındı.