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GÜNDEM

Madenciler 'domuzdamı' yöntemiyle binlerce kişiyi nasıl kurtardıklarını anlattı

YAŞAM

Polislerin çocuklarla kar topu oynadığı anlar yüzleri güldürdü

GÜNDEM

İstanbul'a neden kar yağamadı? Meteoroloji uzmanı açıkladı: 'Kritik eşik aşılamıyor'

DÜNYA

Gazze'de şiddetli fırtına etkili oldu! Ölü ve yaralılar var

GÜNDEM

Depremin yıktığı illerin 2 yıllık değişimi

GÜNDEM

Kahramanmaraşlı depremzede kendisini enkazdan çıkaran görevliyle görüştü! 'Sen bizim için mucizeydin'

GÜNDEM

Kaybettikleri yakınları için 'Ayrılık' şarkısını söylediler! "Her bir dertten âlâ, yaman ayrılık..."

GÜNDEM

Deprem felaketinin görüntülerini izleyenler gözyaşlarına boğuldu

GÜNDEM

Büyük acının yıl dönümünde Adıyaman'da sessiz yürüyüş! Bakan Yerlikaya ve Özgür Özel yan yana

GÜNDEM

Bolu’da yangın ev ve ahırı küle çevirdi!

POLİTİKA

Öcalan ne zaman çağrı yapacak? Fatih Atik son durumu açıkladı

GÜNDEM

Kar yağışı İstanbul'da trafiği durma noktasına getirdi!

YAŞAM

Yurtta kar yağışı: Her yer beyaza büründü!

YAŞAM

Türkiye'nin en büyük afet mutfağı hizmete açıldı: Günde 20 bin kişiye 3 öğün yemek çıkartılacak

GÜNDEM

Bayılana kadar öten Denizli horozunun görüntüleri viral oldu

GÜNDEM

Bir başıboş sokak köpeği dehşeti daha! Yaşlı kadına saldırdığı anlar kamerada