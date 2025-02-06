Polislerin çocuklarla kar topu oynadığı anlar yüzleri güldürdü
06-02-2025 12:06
| Güncelleme: 06-02-2025 13:20
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyardığı Elazığ’da, kar yağışının etkili olmasıyla her yer beyaza büründü. Kar yağışı her zaman olduğu gibi yine çocuklara yaradı. Kent genelinde okullar tatil edilirken çocuklar da karın keyfini çıkarmak için dışarı çıktı. Bu sırada polis ekiplerine denk gelen çocuklar, polislerle kar topu oynamak istedi. Çocukların isteğini kırmayan polis ekipleri, çocuklarla kar topu oynadı. Yüzleri güldüren o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.