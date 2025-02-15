Şarjdaki telefon bir anda alev aldı! O anlar kamerada

CEP TELEFONLARI NEDEN ISINIR?

Telefonlarda meydana gelen ısınma sorununun birden fazla nedeni vardır. Telefonun ısınmasının altında yatan en büyük neden genellikle yazılımsaldır. Ancak bazı durumlarda donanımsal arızalar da cihazın ısınmasına yol açar. Telefonun yoğun işlem gücü gerektiren oyun veya uygulamaları çalıştırmaya zorlanması, yoğun kamera kullanımı, arka planda çalışan birden fazla uygulama ve widget‘ların sürekli aktif olması bu nedenlerden sadece bazılarıdır.