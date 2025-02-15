Şarjdaki telefon bir anda alev aldı! O anlar kamerada
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir iş yerinde şarja takılı olan telefon bilinmeyen bir nedenle alev aldı. O anlarda İş yerinde bulunan 2 kişi alev alan telefonu bir maşa ile tutarak camdan dışarıya attı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
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Sıkça Sorulan Sorular
CEP TELEFONLARI NEDEN ISINIR?
Telefonlarda meydana gelen ısınma sorununun birden fazla nedeni vardır. Telefonun ısınmasının altında yatan en büyük neden genellikle yazılımsaldır. Ancak bazı durumlarda donanımsal arızalar da cihazın ısınmasına yol açar. Telefonun yoğun işlem gücü gerektiren oyun veya uygulamaları çalıştırmaya zorlanması, yoğun kamera kullanımı, arka planda çalışan birden fazla uygulama ve widget‘ların sürekli aktif olması bu nedenlerden sadece bazılarıdır.