Sevcan hemşirenin ölüme gittiği anlar! Öldürüp kanlar içinde apartmana çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde özel bir hastanede hemşire olan 26 yaşındaki Sevcan Demir Sakman'ın, mart ayında eşi Halit Can Sakman tarafından kesici aletle öldürülmesiyle ilgili cinayete ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç hemşire ile tutuklu yargılanan eşinin cinayet öncesi tartıştığı anlar ile cinayetin ardından katil zanlısının üstünün kanlı bir şekilde evden çıktığı anlar yer aldı.