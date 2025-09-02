Seyir halindeki araç alev topuna döndü! Geriye sadece hurdası kaldı

Kadıköy'de seyir halinde olan panelvan tipi araç tamamen yandı. Olay Acıbadem Mahallesi, Koşuyolu Köprüsü altında saat 11.00 civarında yaşandı. Panelvan tipi aracın motor kısmında çıkan dumanları fark eden sürücü hemen aracı terk etti. Kısa sürede büyüyen yangın tüm aracı sardı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekibi duruma müdahale etti. Alev alev yanan araç kullanılamaz hale gelirken, geriye sadece hurdası kaldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.