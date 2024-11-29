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Sibirya değil Artvin! Kar kalınlığı 1 metreyi, vatandaş gece gündüz çatı temizliyor
29-11-2024 09:50
| Güncelleme: 29-11-2024 09:54
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası tüm yurdu sardı. Özellikle doğu illerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. O kentlerden biri de Artvin oldu. Artvin'in Ardanuç ilçesi Geçitli köyünde 1 metreyi bulan kar yağışı nedeniyle evlerin çatısı karla kaplandı. Köylüler işi gücü bıraktı çatılarda gece gündüz kar temizleme mesaisine başladı. Bazı vatandaşlar ise kar temizleme işini eğlenceye dökerek şarkı türkü eşliğinde çalışmaları sürdürüyor.