Sokak ortasında meydan dayağı yedi! O anlar anbean kamerada

Elazığ'da yaklaşık 10 kişilik bir grup henüz bilinmeyen nedenle 1 kişiyi kovalamaya başladı. Kovalama sonucu sokakta yakaladıkları kişiyi öldüresiye darp eden kalabalıktan bir kişi de eline geçirdiği duba ile şahsa vurdu. Şahsı tekme, tokat döven grup ardından uzaklaştı. Bir süre yerde hareketsiz yatan şahıs daha sonra kalkarak gitti. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.