Spor kulübü başkanının kafasından vurulma anları ortaya çıktı!

İstanbul Çekmeköy'de kafede oturduğu sırada başından vurulan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in vurulma anları ortaya çıktı. Alacak-verecek meselesi nedeniyle başından vurulan Meriç'in görüntüleri kan dondurdu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Meriç ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.