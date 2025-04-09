Takla atan araçtaki küçük kız şoka girdi! O anlar kamerada

Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyü yakınlarında meydana gelen olayda, Ş.K., idaresindeki yabancı plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Feci kazada sürücü ile birlikte 10 yaşındaki A.S.Ö., Ü.O, M.M.O ve 8 yaşındaki A.S.Ö. yaralandı

KÜÇÜK KIZ ŞOKA GİRDİ

Yaralılara ilk müdahaleyi çevreden geçen diğer sürücüler yaparken, yaralanan çocuklardan birisinin olayın etkisi ile kısa süreliğine şoka girdiği ve konuşamadığı gözlendi. Kazanın hemen ardından vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Olayda yaralanan şahıslar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.