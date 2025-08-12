Taksici umursamadan yola daldı, motosikletliyi ölüme sürükledi

Adana'da'da bir taksinin hatalı bir şekilde yola giriş yaparak yaya geçidinden geçmek istemesi yüzünden seyir halindeki motosiklet sürücüsüne çarptı.Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi Barış Bulvarı'ndaki kazada M.Ç. (61) kullandığı otomobil ile ana yoldan yolun karşısına yaya geçidinden geçmek istedi. Bu sırada yaya geçidine girmek için M.Ç. manevra yaptı. Aynı yolda seyir halinde olan Hıdır Pişkin (32) kullandığı motosiklet ile taksiye çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan motosiklet refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücü Hıdır Pişkin'i 5 Ocak Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Pişkin kurtarılamadı.

Seyhan devriye ekipleri ise taksi sürücüsü M.Ç.'yi gözaltına aldı.