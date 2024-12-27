Tekirdağ'da tekne yan yattı: Son anda kurtarıldılar!
27-12-2024 00:17
| Güncelleme: 27-12-2024 00:22
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde fırtınada yan yatan tekneden 2 kişi kurtarıldı. Sahil Güvenlik, AFAD, Emniyet ve dalış ekipleri ortak bir operasyonla bölgeye intikal etti. Dalgıçlar, tekneye ulaşarak iki kişiyi de güvenli bir şekilde suya indirdi ve karaya çıkardı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen kişiler, Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrolde herhangi bir hayati tehlikesi bulunmayan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi...