Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>YAŞAM>Tekirdağ'da tekne yan yattı: Son anda kurtarıldılar!

Tekirdağ'da tekne yan yattı: Son anda kurtarıldılar!

27-12-2024 00:17 | Güncelleme: 27-12-2024 00:22
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde fırtınada yan yatan tekneden 2 kişi kurtarıldı. Sahil Güvenlik, AFAD, Emniyet ve dalış ekipleri ortak bir operasyonla bölgeye intikal etti. Dalgıçlar, tekneye ulaşarak iki kişiyi de güvenli bir şekilde suya indirdi ve karaya çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen kişiler, Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrolde herhangi bir hayati tehlikesi bulunmayan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi...

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Tekirdağ'da tekne yan yattı: Son anda kurtarıldılar! - YAŞAMYAŞAM
Tekirdağ'da tekne yan yattı: Son anda kurtarıldılar!
Kocaeli’nde trafiği savaş alanına çevirdiler! - GÜNDEMGÜNDEM
Kocaeli’nde trafiği savaş alanına çevirdiler!
İstanbul'da trafik yoğunluğu alarmı: Yüzde 90'a ulaştı! - YAŞAMYAŞAM
İstanbul'da trafik yoğunluğu alarmı: Yüzde 90'a ulaştı!
Şanlıurfa’da sahte sucuk operasyonu: 1 ton ele geçirildi - GÜNDEMGÜNDEM
Şanlıurfa’da sahte sucuk operasyonu: 1 ton ele geçirildi
3 büyükelçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu - POLİTİKAPOLİTİKA
3 büyükelçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
İHA-122 süpersonik füze testi başarıyla tamamlandı: "TCG Anadolu'ya Selam!" - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
İHA-122 süpersonik füze testi başarıyla tamamlandı: "TCG Anadolu'ya Selam!"
Sokak ortasında iğrenç taciz! Bisikletli sapık kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Sokak ortasında iğrenç taciz! Bisikletli sapık kamerada
Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı! - GÜNDEMGÜNDEM
Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı!
Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpıştığı kaza anı kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpıştığı kaza anı kamerada
Kahraman öğretmen! Öğrencisini Heimlich manevrasıyla ölümden kurtardı - GÜNDEMGÜNDEM
Kahraman öğretmen! Öğrencisini Heimlich manevrasıyla ölümden kurtardı
Çoban köpeği kuzuları sahiplenerek emziriyor: ‘Geceleri annelik yaptı’ - YAŞAMYAŞAM
Çoban köpeği kuzuları sahiplenerek emziriyor: ‘Geceleri annelik yaptı’
Bodrum'da faciadan dönüldü! Sağanak vurdu, bir anda çöktü - GÜNDEMGÜNDEM
Bodrum'da faciadan dönüldü! Sağanak vurdu, bir anda çöktü
Antalya beyaza büründü! Lapa lapa kar yağdı - GÜNDEMGÜNDEM
Antalya beyaza büründü! Lapa lapa kar yağdı
Suriye'de kanlı gece: Esad destekçileri ile muhalifler çatıştı! - DÜNYADÜNYA
Suriye'de kanlı gece: Esad destekçileri ile muhalifler çatıştı!
Şamil Tayyar'dan asgari ücret yorumu: Hesap yanlış! - EKONOMİEKONOMİ
Şamil Tayyar'dan asgari ücret yorumu: Hesap yanlış!
Heimlich manevrasıyla öğrencinin hayatını kurtardı! - YAŞAMYAŞAM
Heimlich manevrasıyla öğrencinin hayatını kurtardı!
İstanbul'da trafik yoğunluğu alarmı: Yüzde 90'a ulaştı! - YAŞAMYAŞAM
İstanbul'da trafik yoğunluğu alarmı: Yüzde 90'a ulaştı!
Çoban köpeği kuzuları sahiplenerek emziriyor: ‘Geceleri annelik yaptı’ - YAŞAMYAŞAM
Çoban köpeği kuzuları sahiplenerek emziriyor: ‘Geceleri annelik yaptı’
Heimlich manevrasıyla öğrencinin hayatını kurtardı! - YAŞAMYAŞAM
Heimlich manevrasıyla öğrencinin hayatını kurtardı!
Hayrete düşüren bina TikTok'ta viral oldu! Sadece bir göz yanılması - YAŞAMYAŞAM
Hayrete düşüren bina TikTok'ta viral oldu! Sadece bir göz yanılması
Rize’de heyelan: Taş duvar böyle yıkıldı! - YAŞAMYAŞAM
Rize’de heyelan: Taş duvar böyle yıkıldı!
Nesli tükenmekte olan vaşak Erzincan'da görüntülendi! - YAŞAMYAŞAM
Nesli tükenmekte olan vaşak Erzincan'da görüntülendi!
Nesli tükenmekte olan gizli misafirle karşılaştılar! - YAŞAMYAŞAM
Nesli tükenmekte olan gizli misafirle karşılaştılar!
Suya dalıp çıkmayan dalgıç alarmı! - YAŞAMYAŞAM
Suya dalıp çıkmayan dalgıç alarmı!
Kaymak için çözümü çiğ köfte tepsisinde buldu! - YAŞAMYAŞAM
Kaymak için çözümü çiğ köfte tepsisinde buldu!