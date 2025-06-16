Trafiği altüst etti! Sürücülerin yaşadığı panik kamerada

Bursa'da otobanda ters yöne giren bir otomobil, trafiği altüst etti. İstanbul İzmir otobanı Gemlik bağlantısında ters yöne giren bir otomobil, hızla ilerleyerek karşı yönden gelen sürücülere zor anlar yaşattı. Araçların ani manevralarla çarpışmaktan son anda kurtulduğu olay, araç kamerasına saniye saniye yansırken araç sürücülerinin panik içinde korna çaldığı ve şerit değiştirerek kurtulmaya çalıştı. Görüntüler üzerine trafik ekipleri soruşturma başlattı.

