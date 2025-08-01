Yılkı atlarının vahşi güzelliği drone ile görüntülendi
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki yaylalarda sevimlilikleri ve ürkeklikleriyle bilinen yılkı atları havadan görüntülendi. Emirdağ ilçesi Yellibel Yaylası civarında yaşayan yılkı atları, sürüler halinde yaylalara indi.
Sevimlilikleriyle dikkat çeken ve bölgenin adeta sembolleri arasına giren yılkı atlarının sürüler halinde dolaşmaları havadan görüntülendi. Yiyecek aradıkları gözlenen yılkı atlarının karınlarını doyurduktan sonra tekrar geldikleri yüksek tepelere çıktıkları belirtildi.