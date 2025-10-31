Yol verme kavgası kamerada! Eline geçirdiği terlikle şoföre böyle vurdu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda; trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışan iki sürücü birbirine girdi. Servis şoförü, aracından aldığı sopayla karşı tarafa saldırdı. Sopayla vurmakla yetinmeyen şoför, diğer sürücüye yumruk atmaya başladı. O sırada otomobil sürücüsünün akrabası olduğu düşünülen bir kadın da devreye girerek eline geçirdiği terlikle servis şoförüne vurdu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.