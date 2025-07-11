Yolda yürüyen kadın dehşeti yaşadı! Çantasını çalıp yerde sürüklediler

Adana'da kaldırımda yürüyen Esra A. isimli kadına kimliği belirsiz motosikletli 2 kişi dehşeti yaşattı. Kadına motosikletle yaklaşan kapkaççılar kadının çantasını çaldı. Dengesini kaybedip yere düşen şüphelilerden biri, kadının da sürüklenmesine neden oldu. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Çalınan çantada kredi kartları, cep telefonu ve yaklaşık 6 bin lira nakit para olduğu öğrenildi. Şüpheliler, aynı gün birkaç saat sonra Emine A. adlı başka bir kadını da hedef aldı. Ancak bu kez başarılı olamayan şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis harekete geçti. Bölgedeki 100 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, motosikleti süren kişinin K.A., kapkaç yapanın ise S.Y. olduğunu belirledi. Farklı adreslerde saklanan 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelilerden K.A., "Alkollüydüm, hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Diğer şüpheli S.Y.'nin ise "Motora bindim doğru, ama kapkaç yapmadım" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.