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Yurdun dört bir yanında kar etkili oluyor!

27-12-2024 21:05 | Güncelleme: 27-12-2024 21:07
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

Yurdun bir çok noktasında kar yağışı etkili oluyor. Yüksek kesimlerde sabah saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından yağış beklenen kentlerde sağanak yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 210 köy yolu ulaşıma kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kapanan yollarda çalışma başlattı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde de kar yağışı etkili oluyor...

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