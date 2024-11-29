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Yürekleri ısıtan görüntüler! Donmak üzere olan kediyi hayata bağlayan dokunuş

29-11-2024 13:38 | Güncelleme: 29-11-2024 13:39
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Merve Yaz

Ardahan ile Şavşat arasında seyahat eden duyarlı vatandaşlar, yol kenarında kaybolmuş bir kedi fark etti. Soğuk havanın etkisini hissettirdiği bölgede, kediye kayıtsız kalmayan vatandaşlar, onu sıcak arabalarına alarak koruma altına aldı. Kedi, daha sonra güvenli bir şekilde Ramiz Gökçek isimli bir vatandaşa teslim edildi. Vatandaşların bu örnek davranışı, sosyal medyada büyük beğeni aldı.

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