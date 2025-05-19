98 yaşındaki 2. Dünya Savaşı gazisi, Tesla'yı tankla ezdi

Elon Musk neden protesto ediliyor?

Elon Musk'ın, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) başkanlığına atanması, kamuoyunda büyük tepki topladı. Musk'ın hükümet politikalarında etkili bir rol üstlenmesi ve özellikle federal harcamalarda kesintilere gitmesi eleştirildi. Dolayısıyla ABD ve Avrupa'da Tesla bayileri önünde düzenlenen protestoların artmasına neden oldu.