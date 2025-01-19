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Ağar: Gazze’de 42 milyon tonluk enkaz oluştu!

19-01-2025 21:32 | Güncelleme: 19-01-2025 21:37
Kaynak: TGRT Haber | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, “Gazze’de 42 milyon tonluk enkaz oluştu” diyerek, evlerin tamamına yakınının yıkıldığını belirtti. Ağar, “Evlerin yüzde 92’si yıkıldı. İş yerleri ve okulların yüzde 80’den fazlası yıkıldı. Alt yapı olarak felç olmuş durumda. Gazze’de 42 milyon tonluk enkaz var. Bilinen 50 bin insan hayatını kaybetti, 115 bin insan da yaralandı. Enkaz altında kalan insanların sayısı bilinmiyor. Bu bedelin karşısında Filistinliler ne alacak?” dedi.

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