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Beşar Esad'ın tankları oyuncak oldu! Çocuklar içine girip oyun oynadı

14-12-2024 09:43 | Güncelleme: 14-12-2024 09:45
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Baran Aksoy

Suriye'de rejimin muhalifler tarafından yıkılmasının ardından Beşar Esad Rusya'ya kaçmıştı. Rejimine bağlı askerlerin de Şam'ı terk ederken tankları yol kenarlarına bırakıp gittiler. Şimdi ise terk edilen o tanklar, çocukların oyuncağı oldu. Aileleriyle birlikte tankların yanına gelen çocuklar önce zafer pozu verdi, ardından da tankın içerisine girip oynadı.

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