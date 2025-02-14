Çakmak gören Brezilyalı masum köylü! Nasıl kullanıldığını öğrettiler

AMAZON ORMANLARI NEREDEDİR?

Amazon Yağmur Ormanı, dünyanın en büyük tropikal yağmur ormanıdır ve Güney Amerika'nın Amazon Havzası'nda yer alır. Amazon Havzası, dünyanın en büyük akarsu sistemi olan Amazon Irmağı'na ve onun 17'si, bin kilometreden uzun 1.100 koluna ev sahipliği yapar. (Kaynak: Wikipedia)