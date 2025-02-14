Çakmak gören Brezilyalı masum köylü! Nasıl kullanıldığını öğrettiler
Brezilya'nın Amazon Ormanları'nda izole yaşayan, daha önce temas kurulmamış yerli kabileden bir çocuğun görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Brezilya Yerli Halklar Bakanlığı, daha önce irtibat kurulmayan yerli kabileden erkek çocuğunun, 12 Şubat'ta Purus Nehri'nin yakınlarındaki Bela Rosa köyünde görüldüğü duyurdu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde köy sakinlerinin yerli çocuğa çakmağın nasıl yandığını açıklamaya çalıştığı anlar büyük ilgi gördü.
Sıkça Sorulan Sorular
AMAZON ORMANLARI NEREDEDİR?
Amazon Yağmur Ormanı, dünyanın en büyük tropikal yağmur ormanıdır ve Güney Amerika'nın Amazon Havzası'nda yer alır. Amazon Havzası, dünyanın en büyük akarsu sistemi olan Amazon Irmağı'na ve onun 17'si, bin kilometreden uzun 1.100 koluna ev sahipliği yapar. (Kaynak: Wikipedia)