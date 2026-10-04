Elazığ'da korkutan anlar: İş makinesinin tek bir dokunuşuyla 5 katlı bina yerle bir oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Elazığ'da, kentsel dönüşüm kapsamındaki yıkım çalışmaları sırasında yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. Kent merkezinde bulunan 5 katlı ağır hasarlı bina, iş makinesinin kepçesini vurmasıyla birlikte adeta bir kâğıt helva gibi saniyeler içinde yerle bir oldu. Toz bulutunun kapladığı ve çevrede kısa süreli paniğe neden olan o dehşet anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.