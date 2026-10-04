Kapı korkuluğuna parmağı saplanan küçük kızı itfaiye ekipleri kurtardı

Osmaniye’nin Dumlupınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir çocuğun parmağı evlerinin dış kapısındaki demir korkuluğa saplandı. Çocuğun acı içinde çığlık atması üzerine durumu fark edenlerin ihbarıyla adrese Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü hassas ve dikkatli çalışma sayesinde talihsiz çocuğun parmağı zarar görmeden saplandığı demir korkuluktan çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.