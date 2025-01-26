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Canınıza tak ettiyse gelin, eşyaları kırıp rahatlayın! Deşarj odası ziyaretçi akınına uğruyor

26-01-2025 13:59 | Güncelleme: 26-01-2025 14:01
Kaynak: Anadolu Ajansı | Editör : Ömer Faruk Doğan

Son dönemde popülerleşen "öfke odası" konsepti, insanların balyoz veya beyzbol sopası gibi araçlarla eşyaları kırarak öfke ve streslerini atmalarını sağlıyor. Saraybosna'da açılan ve yoğun ilgi gören "deşarj odası," ziyaretçilere üç farklı odadan birini seçip içerideki cam ve elektronik eşyaları kırma veya fırlatma imkanı sunuyor. Bu alışılmadık deneyim, bireylerin günlük hayatlarında biriktirdikleri negatif enerjiyi başka insanlara zarar vermeden cansız objeler üzerinden atmalarını amaçlıyor. Böylece, stres yönetimi için farklı bir çözüm sunulmuş oluyor. "Deşarj odası"nı açmaya karar veren gruptan 21 yaşındaki Toni Tomic, "Burada eğlence ve stres atmanın bir arada olduğu yerlerin eksik olduğunu düşündük. Deşarj odasının benzersiz olduğunu düşünüyorum. İnsanlara stres ve öfkelerinden uzaklaşmak için güvenli ve kontrollü bir imkan sağlıyor." diye konuştu.

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